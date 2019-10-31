Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

ABD'de Fed'in beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 bandına çekmesi, 3'üncü çeyrek büyümesinin yüzde 1,9 ile beklentileri aşması ve açıklanan şirket bilançolarının tahminlerden iyi gelmesi ile New York borsasında rekorlar kırıldı. S&P 500 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 3.047 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 yükseliş kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz oranlarının düşürülmesinin devam eden risklere karşı garanti sağlayacağını belirterek, "Fed, mevcut politika duruşunun muhtemel uygunluğunu sürdüreceğini düşünüyor." ifadesini kullandı. Powell, Brexit ve ticaret konusundaki risklerin devam etmekle birlikte azaldığını kaydederek, enflasyonda ciddi artış tehlikesi görmediklerini ve yüzde 2'ye yükselmesini beklediklerini kaydetti.

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Analistler, Powell'ın açıklamalarının, ekonomik görünümde, ya da var olan risklerde çok önemli bir değişiklik olmaması durumunda gelecek toplantılarda faiz değişikliği yapılmayacağına işaret ettiğini bildirdi.

Öte yandan ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydeden analistler, Brexit ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin beklentileri şekillendireceğini söyledi.

Fed'in ardından bugün kararları açıklanan Japonya Merkez Bankası toplantısında ise faizlerde değişiklik yapılmazken, karar metninde faizlerin çok düşük seviyede olacağına ilişkin "2020 yılının bahar aylarına kadar" yönlendirmesi kaldırıldı. BoJ'un karar metni güvercin duruşun uzun bir süre daha devam edeceğine işaret etmesiyle, Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kazandı. Çin'de düşüş kaydederek daralmaya işaret eden imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesi ve İngiltere'de erken seçim kararı almasının ardından piyasaların iç dinamiklere döndüğü görülüyor. Dün Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin düşüş eğilimini sürdürmesi sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 yükseldi.

Yurt içinde, ABD ile diplomatik ilişkilerin tekrar gerilmesi sonrası dün güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da, yüzde 1,15 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 98.692 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,70-5,78 bandında dalgalı bir seyir izleyerek günü 5,7286'dan kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7120'den işlem görüyor.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikaları, yurt içinde faizlerin düşüş eğilimini sürdürmesi ve yükselen ekonomik güven endeksi ile Türk lirası varlıkların değerlenmeye devam edebileceğini belirterek, ABD ile diplomatik ilişkiler nedeniyle oluşan baskının uzun sürmesini beklemediklerini dile getirdi. Azalan jeopolitik risklerden en fazla fayda sağlayacak varlıkların başında Türk lirası varlıkların geldiğine değinen analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın son enflasyon raporunun takip edileceğini söyledi.

Analistler, veri gündeminin de yoğun olduğuna değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,70'in kırılması durumunda 5,66 seviyesinin gündeme gelebileceğini tahmin etti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı kişisel gelir ve harcamalar

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, Chicago PMI