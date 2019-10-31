Merkez Bankası tekrar faiz indirimi yapabilir mi? Baki Atılal A Para'ya değerlendirdi

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentilerini A Para yayınında değerlendirdi.

'Enflasyon görünümü beklenti anketinde bile 2,5 puan düşmüştü' diyen Atılal, Aralık'taki enflasyon beklentinin altında kalırsa Merkez Bankası'nın tekrar faiz indirebileceğine dikkat çekti. Baki Atılal ayrıca, 'Merkez Bankası'nın elinde şu an 50-100 baz puanlık faiz indirim alanı daha var' dedi.

İşte Atılal'ın o açıklamaları;

Baki Atılal: Merkez Bankası’nın elinde şu an 50-100 baz puanlık faiz indirim alanı daha var