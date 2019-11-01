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Başkanı kredi destek paketini değerlendirdi

'ın iş dünyası için müjdelediği iki kredi destek paketi iş adamlarını memnun etti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı , son 5,5 yılın en düşük rakamını duyduklarını ifade etti. Kaan, "Yatırımın önünün açılması açısından ticari kredilerin düşmesi iş dünyasını memnun etti" dedi.

Giriş Tarihi: 1.11.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 16:13
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan kredi destek paketini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın iş dünyası için müjdelediği iki kredi destek paketi iş adamlarını memnun etti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, son 5,5 yılın en düşük rakamını duyduklarını ifade etti. Kaan, "Yatırımın önünün açılması açısından ticari kredilerin düşmesi iş dünyasını memnun etti" dedi.

'TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK KUR ATAKLARINI GÖRDÜK'

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, kredi maliyetlerinin uluslararası rekabet ve yatırım açısından önemli seviyede olduğunu belirtti. Türkiye tarihinin en büyük kur ataklarını gördüğünü söyleyen Kaan, kur saldırılarından korkmuyoruz daha çok üretip daha çok çalışacağız dedi.

İşte Kaan'ın o açıklaması;

Müsiad Başkanı Abdurrahman Kaan: Kredi faizlerinin düşmesinden memnunuz

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MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan kredi destek paketini değerlendirdi
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