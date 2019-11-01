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haftayı kayıpla geçmeye yöneldi

, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik şüphelerle birlikte haftayı kayıpla geçmeye yöneldi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,61 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham ise 54,30 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 59,74 ile 59,85 dolar aralığının direnç, 59,56 ile 59,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 1.11.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 11:05
Petrol fiyatları haftayı kayıpla geçmeye yöneldi

Petrol fiyatları, ABD'de artan ham petrol stokları ve ABD ile Çin arasında uzun dönemi bir ticaret anlaşmasına varılmasına yönelik şüphelerin arzın talebin üzerinde gerçekleşeceğini işaret etmesi ile birlikte son bir ayın en büyük haftalık kaybına yöneldi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,80 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,47 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 59,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 54,30 dolardan alıcı buldu.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşıyla ilgili belirsizlikler küresel petrol talebinin düşük kalmasına ve petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın aralık başında yeniden üretimlerinde kesintiye giderek küresel piyasadaki arz fazlasını düşürmesi ve fiyatlarda yükselişe neden olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,74 ile 59,85 dolar aralığının direnç, 59,56 ile 59,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları haftayı kayıpla geçmeye yöneldi
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