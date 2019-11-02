TİM Başkanı İsmail Gülle: "İhracatta olumlu bir grafiğe imza atıyoruz"

Ekim ayı ihracat rakamları, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Toplantıda konuşan TİM Başkanı Gülle, Denizli'nin dışa açık ve ihracata dayalı sanayileşme başarısıyla gelişim sürecindeki kentlere yıllardır bir başarı hikayesi olarak gösterildiğine dikkat çekti.

Tekstil, turizm, mermer başta olmak üzere dünyanın her yerinde boy gösteren Denizlili firmaların küresel rekabetin önemli birer oyuncusu haline geldiğini anlatan Gülle, havlu ve bornozda ülke ihracatının yaklaşık üçte birini karşılayan kentin pamuklu tekstil alanında önemli merkezlerden biri haline geldiğini dile getirdi.

Gülle, küresel piyasalarda korumacılık rüzgarlarının etkilerini sürdürmeye devam ettiğini, küresel yatırımların karşı karşıya kaldığı durağanlık sonucu halihazırda zaten negatif seviyelere inen faiz oranlarının daha da inebileceği beklentisinin piyasalara hakim olduğunu vurguladı.

TOPARLANMA TABLOSU

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in dün açıkladığı raporunda Türkiye'nin görünümü yükselterek Türk ekonomisinin dengelenme noktasında ilerleme kaydettiğinin altını çizmesinin toparlanma tablosunu onaylar nitelikte olduğuna vurgu yapan Gülle, kur saldırılarını hükümet ve Merkez Bankası'nın doğru karar ve politikalarla bertaraf ettiğini kaydetti.

Gülle, şöyle konuştu:

"İhracatçılar olarak bizler, Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle Türkiye ekonomisinde yeni bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz. Çünkü sene başından beri küresel ticaret savaşlarının ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen ihracatımız, öngördüğümüz gibi aylık performansındaki güçlü seyrini korumaya devam ediyor. Ekim ayında ihracatımız 16 milyar 336 milyon dolar oldu. Yılın ilk 10 ayında ise ihracatımız yüzde 2,1 artış ile 149 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracatta ise 180 milyar dolar ihracat çıtasına yakın performansı korumayı sürdürüyoruz. 2019 yılının bütününde küresel ticaretin içerisinden geçtiği zorlu sürece rağmen Türkiye olarak ihracatta olumlu bir grafiğe imza atıyoruz."

İHRACATÇI, İTHALATÇIYI GEÇTİ

Güney Kore, Birleşik Krallık, Almanya, İspanya ve Güney Afrika gibi ülkelerde ihracat daralması yaşandığını, Türkiye'nin ihracat artışıyla bu ülkelerden ayrıştığına işaret eden Gülle, ihracat yapan firma sayısının 13 yıldır ilk kez ithalat yapanları geride bırakarak 83 bin 286'ya yükseldiğini dile getirdi.

Firma özelinde ekim ayında toplam 40 bin 312 firmanın ihracat yaptığını kaydeden Gülle, otomotiv, kimyevi maddeler ve hazırgiyim ve konfeksiyon sektörlerinin en fazla ihracat yapan sektörler olduğunu, fındık ve mamulleri, savunma ve havacılık ile çimento cam seramik ve toprak ürünleri sektörlerinin de ihracatını en çok artıran ilk üç sektör olduğunu bildirdi.

Ekim ayında ihracatçıların Türk bayrağını 208 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığına işaret eden Gülle, ihracat pazarlarında ilk üç sırayı ise Almanya, Birleşik Krallık ve Irak'ın aldığını, en çok ihracat yapan illerin ise İstanbul, Bursa ve Kocaeli olduğunu kaydetti.

Giresun ve Düzce'nin fındık sektörü, Afyonkarahisar'ın ise hububat sektörü satışlarıyla ihracatını en çok artıran iller haline geldiğini kaydeden Gülle, özellikle girdi maliyetlerindeki artışa karşın hükümetin dengeleyici kur politikasından vazgeçmemesinin ihracatçılar için en önemli önceliklerden birisi olduğunu sözlerine ekledi.