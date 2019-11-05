ABD 112 milyar dolarlık Çin ürününde tarifeyi kaldırmayı değerlendiriyor

ABD'nin bu adımı, dünyanın en büyük iki ekonomisinin müzakerecilerinin ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından önümüzdeki haftalarda imzalanması beklenen ateşkesin maddeleri üzerinde çalışması ile birlikte, Pekin'in önemli taleplerinden birini karşılamış olacak.

Ancak bunun karşılığında Washington'ın muhtemelen bazı beklentileri olacak. Bu beklentiler arasında Amerikan şirketlerinin fikri mülkiyet haklarının korunması, Çin'in ABD'den tarım ürünleri alımına daha da açıklık getirilmesi ve anlaşmanın imza töreninin ABD topraklarında gerçekleştirilmesi yer alıyor.

ABD halihazırda, Çinli müzakerecilerin Ekim ayı başında ABD'yi ziyaret etmelerinin ardından, 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan 250 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük tarifelerini yüzde 25'ten 30'a çıkarma kararını askıya almış durumda.