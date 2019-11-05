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ABD 112 milyar dolarlık ürününde tarifeyi kaldırmayı değerlendiriyor

Financial Times'ın görüşmeler konusunda bilgiye sahip isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer aralarında giyim kuşam, elektrikli ev aletleri ve düz ekran monitörlerin de bulunduğu 112 milyar dolar tutarında ürününe uyguladığı gümrük tarifelerini kaldırıp kaldırmamayı tartışıyor. Bu tarifeler 1 Eylül'de yüzde 15 olarak uygulanmaya başlanmıştı.

Giriş Tarihi: 5.11.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 14:38
ABD 112 milyar dolarlık Çin ürününde tarifeyi kaldırmayı değerlendiriyor

ABD'nin bu adımı, dünyanın en büyük iki ekonomisinin müzakerecilerinin ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından önümüzdeki haftalarda imzalanması beklenen ateşkesin maddeleri üzerinde çalışması ile birlikte, Pekin'in önemli taleplerinden birini karşılamış olacak.

Ancak bunun karşılığında Washington'ın muhtemelen bazı beklentileri olacak. Bu beklentiler arasında Amerikan şirketlerinin fikri mülkiyet haklarının korunması, Çin'in ABD'den tarım ürünleri alımına daha da açıklık getirilmesi ve anlaşmanın imza töreninin ABD topraklarında gerçekleştirilmesi yer alıyor.

ABD halihazırda, Çinli müzakerecilerin Ekim ayı başında ABD'yi ziyaret etmelerinin ardından, 15 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanan 250 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük tarifelerini yüzde 25'ten 30'a çıkarma kararını askıya almış durumda.

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ABD 112 milyar dolarlık Çin ürününde tarifeyi kaldırmayı değerlendiriyor
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