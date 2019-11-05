Çin'e gıda ihracatı yüzde 86 arttı

Türkiye'den yılın 10 ayında Çin'e gerçekleştirilen gıda ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 205 milyon dolar oldu.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'i yakından takip eden Türk girişimciler, ihracatı artırmak için bu ülkeye iş gezisi düzenliyor.

Klasik pazarların yanına yenilerini eklemek isteyen Türk gıda ihracatçısı, yıllardır hedef pazar olarak belirlediği Uzak Doğu'da yaptığı çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı.

ÇİN'E FINDIK İHRACATI İKİYE KATLANDI

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den geçen yılın 10 aylık diliminde Çin'e 110 milyon dolarlık gıda ihracatı yapıldı. Bu senenin aynı döneminde ise bu rakam yüzde 86 artarak 205 milyon dolara çıktı.

Ocak-ekim 2019'da Çin'e yapılan gıda ihracatında ilk sırayı fındık ve fındık mamulü aldı.

Geçen yılın 10 ayında 34 milyon dolar olan fındık ve fındık mamulü ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 107 artışla 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kuru meyve sektöründeki tanıtımlar da bu pazarda hızlı sonuç verdi. Geçen yılın 10 ayında 8 milyon dolarlık ihracata imza atan kuru meyve sektörü, rakamı bu yıl yüzde 131 artırdı ve 18 milyon 427 bin dolara çıkarttı. Meyve sebze mamulleri sektörü de aynı dönemde yüzde 70 artışla 25 milyon doları Türk ekonomisine kazandırdı.

Bu yıl kiraz ihracatına kapıların açılmasıyla da yaş meyve sebze ihracatı Çin'e 3 milyon 380 bin dolara yükseldi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün de Çin atılımı devam etti. Sektör geçen yılın 10 ayında 6 milyon 758 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği Çin pazarına bu yıl 29 milyon dolarlık ürün sattı.

ÇİN İTHALAT FUARI'NDA 54 FİRMA

Çin'e ihracatını artırmak isteyen Türk firmaları, bu ülkede gerçekleştirilen fuarlarda yerini alıyor. Şanghay'da bugün başlayacak Çin İthalat Fuarı'na 54 Türk firma katılıyor. Türk firmalarının Çin devletine ait ve ülkenin en büyük ticari kuruluşu konumumdaki Cofco Sundry da dahil birçok firmayla görüşme yapması planlanıyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine, Asya-Pasifik pazarına yine bir çıkartma yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin Asya kültürüne çok yakın olduğunu ifade eden Celep, şöyle konuştu:

"Türk ihracatçısının potansiyeli yüksek olan pazarda sabırlı hareket etmesi gerekiyor. Çin frutaryen bir yapıya sahip. Yani meyve kültürüyle beslenme alışkanlığını seven bir toplum. Biz bu büyük potansiyeli çok iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Çin'e yönelik gıda ihracatında özellikle kuru meyve ve fındıkta artış yaşandı. Çinlilerin tatlı yerine meyve tüketim alışkanlıkları var. Türkiye'nin bu konudaki avantajını kullanması lazım."

Çin'deki fuarın önemine değinen Celep, bu kapsamda Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un katılımıyla ikili görüşme ve imza töreni olacağını dile getirdi.

Celep, "Ülke olarak artık Çin bize sıcak bakıyor. Bu sıcaklığı biz geçmiş Avrupa tecrübelerine göre daha profesyonelce götürüp güven ilişkisini sarsmadan mesafe kat etme zorunluluğumuz var." değerlendirmesinde bulundu.