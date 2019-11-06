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Bakan açıkladı! 'Fatih' sondaja başlıyor...

Enerji ve Dönmez, "Fatih sondaj gemisi ikmal ve yenileme çalışmalarından sonra 'den almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak." dedi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 6.11.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 16:13
Bakan açıkladı! 'Fatih' sondaja başlıyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Fatih gemisi kısa sürede sondaja başlayacak"

Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarının sürdüğünü dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"SONDAJLAR DA DEVAM EDİYOR"

"Sondajlar da devam ediyor. Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt mevkisinde sondajına birkaç hafta önce başladı. Fatih sondaj gemisi de Finike'deki sondajını bitirdi, ikmaller için Mersin Taşucu Limanı'na geldi. Birkaç haftalık ikmal ve yenileme çalışmaları olduktan sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak. Varsa bulacağız bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız. Biraz sabırlı olmak gerekiyor."

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Bakan açıkladı! 'Fatih' sondaja başlıyor...
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