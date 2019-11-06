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Fed/Barkin: ekonomisi tüketici harcamalarına dayanıyor

Richmond Fed (Merkez Bankası) Başkanı Thomas Barkin, tüketiciler harcamaya devam ettiği sürece ekonomisinin "iyi durumda" olacağını, politik ve ticari belirsizliklerin ise ABD ekonomisini "okumayı" zorlaştırdığını vurguladı.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 6.11.2019 10:50
Fed/Barkin: ABD ekonomisi tüketici harcamalarına dayanıyor

Baltimore'daki bir konferansta konuşan Barkin, "Bu yıl yapılan faiz indirimlerinin amaçlarına ulaşıp, ulaşmayacağını yakından izliyoruz. ABD ekonomisi üzerindeki riskler hala aşağı yönlü" dedi.

Belirsizliklerin tüketici harcamalarını etkileme olasılığının olduğu sürece, bir durgunluktan söz etmenin gündemden düşmeyeceğini de vurgulayan Barkin, "Tükiticiler harcamalarını sürdürdükçe, ABD ekonomisi de iyi durumda kalmayı sürdürecektir" dedi ve ekledi:

"Yaptığımız faiz indirimleri ile şu an için bir miktar sigorta oluşturduğumuzu düşünüyorum. Attığımız adımlar ile nasıl bir etkiye ulaştığımızı gelecek altı ayda göreceğiz. Duraklamak, ara vernmek için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum, ben bunu yapacağım."

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Fed/Barkin: ABD ekonomisi tüketici harcamalarına dayanıyor
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