Haberler > Haberler Haberleri > Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Devlet destekli özel birikim hesapları oluşturulacak

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Devlet destekli özel hesapları oluşturulacak

Önümüzdeki yıl tasarrufları arttıracak yeni adımlar atılacak. Borçlanarak harcamanın aksine harcama öncesinde tasarruf teşvik edilecek. Devlet destekli özel hesapları oluşturulacak. Tasarruflar, verimli alanlarda değerlendirilecek.

Giriş Tarihi: 6.11.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 11:01
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Devlet destekli özel birikim hesapları oluşturulacak

Konut ve çeyiz hesaplarına benzer yeni modeller oluşturulacak. Harcamaya değil, üretime yönelik yatırımları teşvik için vergi düzenlemeleri yapılacak. Bankacılık işlemleri kolaylaştırılacak. Bu adımların her biri önümüzdeki yıl tasarrufları arttırmak için atılacak.

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı'nda öne çıkan başlıklardan biri de yurt içi tasarruflar oldu. Bu kapsamda kişilerin borçlanmak yerine harcama öncesinde tasarruf etme konusunda yönlendirilmesi planlanıyor.

TRT Haber'in haberine göre, Bankalarda dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için özel birikim hesapları oluşturulacak. Üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak tasarrufların verimli alanlarda değerlendirilmesi sağlanacak. Bu amaçla ikinci ve sonraki konut alımında uygulanan vergi istisnalarında değişikliğe gidilecek.

Düzenlemeyle tüketicilerin tasarruf konusunda farkındalığının arttırılması da amaçlanıyor. Tasarrufun yönlendirileceği finansal araçlara yönelik bilgi düzeyi arttırılacak. Bankacılık hizmetlerinin de tüketicilerin daha kolay anlayabileceği şekilde düzenlenmesi planlanıyor.

Otomobil sahipleri dikkat! İşte 2020'de ödeyeceğiniz MTV tutarı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Devlet destekli özel birikim hesapları oluşturulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN