Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Devlet destekli özel birikim hesapları oluşturulacak

Konut ve çeyiz hesaplarına benzer yeni modeller oluşturulacak. Harcamaya değil, üretime yönelik yatırımları teşvik için vergi düzenlemeleri yapılacak. Bankacılık işlemleri kolaylaştırılacak. Bu adımların her biri önümüzdeki yıl tasarrufları arttırmak için atılacak.

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı'nda öne çıkan başlıklardan biri de yurt içi tasarruflar oldu. Bu kapsamda kişilerin borçlanmak yerine harcama öncesinde tasarruf etme konusunda yönlendirilmesi planlanıyor.

TRT Haber'in haberine göre, Bankalarda dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için özel birikim hesapları oluşturulacak. Üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak tasarrufların verimli alanlarda değerlendirilmesi sağlanacak. Bu amaçla ikinci ve sonraki konut alımında uygulanan vergi istisnalarında değişikliğe gidilecek.

Düzenlemeyle tüketicilerin tasarruf konusunda farkındalığının arttırılması da amaçlanıyor. Tasarrufun yönlendirileceği finansal araçlara yönelik bilgi düzeyi arttırılacak. Bankacılık hizmetlerinin de tüketicilerin daha kolay anlayabileceği şekilde düzenlenmesi planlanıyor.