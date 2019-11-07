Son dakika: 3 banka daha taşıt kredisi kampanyasına katıldı

Üç kamu katılım bankasından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor. Üç kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor."



Açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 31 Aralık tarihine kadar uygulanacak, 12-60 ay vadeli, kampanya kapsamındaki anlaşmalı otomotiv firmaları şöyle:



Binek Araçlar (50 bin -120 bin lira): Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota



Ticari Araçlar (72 bin - 500 bin lira): BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa

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