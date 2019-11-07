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sayısı 9 ayda 26 bin 763 arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 9 ayda 26 bin 763, toplam mevduatları da 145,4 milyar lira artış gösterdi. sayısı eylül sonunda 206 bin 889, toplam mevduatları da 1 trilyon 255 milyar 273 milyon lira oldu

AA Haberler
Giriş Tarihi: 7.11.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 12:05
Milyoner sayısı 9 ayda 26 bin 763 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 206 bin 889 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl sonunda 180 bin 126 olan sayısı, 9 ayda 26 bin 763 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 255 milyar 273 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 67 bin lira oldu.

2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 9 aylık dönemde 145 milyar 414 milyon lira artış kaydetti.

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Milyoner sayısı 9 ayda 26 bin 763 arttı
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