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ticaret gelişmeleriyle yatay seyrediyor

ABD-Çin ticaret anlaşmasının imzalanmasının ertelenebileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle küresel emtia piyasalarında yatay hareket ediyor. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.02 düşüşle 61.73 dolar ve ABD hafif petrolü yüzde 0.04 artışla 56.37 dolar ile, Çarşamba günündeki düzeylerine yakın işlem görüyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 7.11.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 10:12
Petrol fiyatları ticaret gelişmeleriyle yatay seyrediyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,21 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 62,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,31 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,9 milyon varil (yüzde 1,8) artarak 446,8 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 5,7 milyon varil azalmıştı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının EIA verilerine göre 7,9 milyon artması nedeniyle fiyatlar düşüş gösterdi. Öte yandan, Çin-ABD arasındaki anlaşmanın beklenin aksine dar kapsamlı olabileceği endişeleri de fiyatları olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,69 ile 62,88 dolar aralığının direnç, 61,66 ile 61,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları ticaret gelişmeleriyle yatay seyrediyor
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