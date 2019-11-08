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2 yılın en büyük haftalık kaybına yöneldi

, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser havanın güvenli liman talebini düşürmesinin ardından 2 yılın en büyük haftalık kaybına yöneldi. Altının ons fiyatıdün yüzde 1,6 azalışla 1.460 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 1.470 dolar seviyesinde seyrediyor. Altının gram fiyatı ise, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 272 lira seviyesinde seyrediyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 8.11.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 12:03
Altın fiyatları 2 yılın en büyük haftalık kaybına yöneldi

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 272,5 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın 273 lira, çeyrek altın 446 lira ve Cumhuriyet altını 1.823 liradan işlem görüyor

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,6 azalışla 271,4 liradan tamamladı.

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Altının gramı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.823 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,6 azalışla 1.460 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 1.472 dolar seviyesinde seyrediyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD ile Çin arasında bir anlaşmaya varılması halinde tarifelerin kaldırılması üzerinde anlaşıldığını ve oluşan olumlu havanın altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.

Bugün, ABD'de toptan eşya stokları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 dolar, gram altında ise 270 liranın destek konumunda olduğunu belirtti.

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Altın fiyatları 2 yılın en büyük haftalık kaybına yöneldi
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