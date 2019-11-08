Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,09 düşüşle 103.446,23 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 98,12 puan ve yüzde 0,09 değer kaybıyla 103.446,23 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,11 yükseldi.

BORSAYI TAKİP İÇİN TIKLAYIN!

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Ekonomik aktivitedeki dengelenme sürecinin, hem verilerde hem de gelecek dönem tahminleri üzerinde pozitif etkilerini göstermesi ile BIST 100 endeksinin hafta başından bu yana devam eden yükselişi dün 102.500 direncinin aşılması ile ivme kazandı. Endeks, yüzde 2,37 değer kazancıyla günü 103.544,35 puandan tamamladı.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, dün Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihracına 200 yabancı yatırımcının katıldığını ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldiğini anımsatarak, talep miktarının Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğini dile getirdi.

Yabancı yatırımcı ilgisini net bir şekilde ortaya koyan ihracın ardından Türk lirası varlıklarda alımların güçlendiğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde güçlü direnç konumundaki 105.000-105.500 bandının kazanılan ivme ile aşılabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.