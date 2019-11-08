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: 'dan araç ithalatına uygulamayacak

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude , 'nin 'dan araç ithalatına uygulanması kararını gelecek hafta  yürürlüğe sokacağına inanmadığını söyledi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 8.11.2019 13:57
Juncker: ABD Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamayacak

Sueddeutsche Zeitung'a konuşan Juncker, "(ABD Başkanı Donald) Trump bazı eleştiriler yöneltecektir, ancak araç, araç parçaları ithalatına herhangi bir tarife olmaz; bunu yapmaz" dedi.

ABD'de General Motors, Ford Motor ve Fiat Chrysler'i temsil eden grubun başkanı Matt Blunt Perşembe günü yaptığı açıklamada, ulusal güvenliğin korunması çerçevesinde Avrupa'dan araç ve araç parçaları ithalatına tarife uygulanmasına karşı olduklarını, bunun ekonomiye ve otomotiv sektörüne zarar vereceğini ifade etmişti.

Diğer yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Çin ile bir ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varma konusunda ABD'nin "çok iyimser" olduğunu açıkladı.

Trump, Grisham'ın açıklamasından önce paylaştığı bir Twitter mesajında, "Bugün borsa çok yükseldi. Yeni bir rekor; tadını çikarın" dedi. Grisham'a göre, eğer bir anlaşma olmasaydı, Trump böyle bir Twitter mesajı paylaşmazdı.

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Juncker: ABD Avrupa'dan araç ithalatına tarife uygulamayacak
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