Son dakika: Kritik uyarı geldi! Kredi kartı aidatları...

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, son günlerde ulusal haber kanallarının isimleri kullanılarak, "kredi kartı yıllık aidatları geri alınıyor" gibi sosyal medyada sıkça rastlanan reklamlar yayınlandığını belirterek, "Dolandırıcıların yeni bir oyunu olan bu tuzakla pek çok tüketici kandırılabiliyor. Reklamı yapılan linke tıklandığında telefon faturasına ücret yansıyabiliyor ve kredi kartı bilgileri istenilerek tüm bilgiler ele geçirilebiliyor. Sosyal medyada reklamı yapılan bu tür paylaşım veya mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi ve dönüş yapılmaması gerekiyor. Tüketiciler, herhangi bir hak arama noktasında ücretsiz olarak Tüketici Hakem Heyetleri'nde çalışan yetkililerden veya tüketici örgütlerinden her konuda bilgi ve destek alabilirler" dedi.