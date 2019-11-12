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Fitch bankasının görünümünü yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu , bankasının görünümünü negatiften durağana revize ederken kredi notunu teyit etti.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 15:26
Fitch 20 Türk bankasının görünümünü yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Türk bankasının görünümünü negatiften durağana revize ederken kredi notunu teyit etti. Ayrıca kuruluş, Akbank ve İş Bankası'nın yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltti.

1 Kasım'da Türkiye'nin ülke notunu "BB-" olarak teyit ederken not görünümünü negatiften durağana yükselten Fitch Ratings, ülkenin bankaları desteklemesine yönelik aşağı yönlü risklerin azalmasını, dış finansmanda kısa vadede görülebilecek sert bozulma ihtimalinin düşmesini işaret etmişti.

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Fitch Ratings'in raporunda kurumun bankaların faaliyet ortamı gelişmeleri çerçevesinde varlık kalitesi, sermaye pozisyonları, karlılığı ve yabancı para likiditeleriyle ilgili gelişmeleri izlemeyi sürdüreceği belirtildi.

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Fitch 20 Türk bankasının görünümünü yükseltti
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