Dolar/TL kritik görüşme öncesi yatay seyrediyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7710 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 5,76-5,78 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazancıyla 5,7791'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında, 5,7710 seviyesinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 azalışla 6,3610, sterlin/TL yüzde 0,05 düşüşle 7,4235 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, dün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün yatay bir seyirle 1,1016 seviyesinde, dolar endeksi de dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 98,32 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında bugün başlayacak kamuya açık oturumlar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinden gelecek haberlerin gündemin odağında yer aldığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumda gelecek dönem Fed politikalarına ilişkin ipuçları aranmasının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7540 seviyesinin destek, 5,7955'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.