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ticaret gelişmeleriyle düştü

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak düştü. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan , yüzde 0.44 düşüşle 61.79 dolardan, ABD hafif yüzde 0.35 düşüşle 56.60 dolardan işlem görüyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:50
Petrol fiyatları ticaret gelişmeleriyle düştü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,08 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 61,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,61 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları özellikle Suudi Arabistan kaynaklı arz fazlası nedeniyle düşük seyrine devam ediyor.

Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki anlaşmaya dair belirsizliklerin petrol fiyatlarını baskıladığını belirtiyor. Uzmanlar, Uluslararası Enerji Ajansının "Dünya Enerji Görünümü" raporunda petrol talebi büyümesinin yavaşlayacağını belirtmesinin de olumsuz bakışı güçlendiren bir etkide bulunduğunu kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,90 ile 62,02 dolar aralığının direnç, 61,78 ile 61,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları ticaret gelişmeleriyle düştü
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