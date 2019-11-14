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Fitch'in ardından Moodys'den de flaş açıklama geldi! Türk ekonomisi hızlı bir şekilde toparlandı

'in 'nin görünümünü yükseltmesinin ardından kredi derecelendirme kuruluşu de Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlandığını açıkladı. Moodys'e göre Türkiye bu yılı büyüyerek tamamlayacak.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:51
Fitch'in ardından Moodys'den de flaş açıklama geldi! Türk ekonomisi hızlı bir şekilde toparlandı

Fitch Ratings'in Türkiye'nin görünümünü yükseltmesinin ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlandığını açıkladı. Moodys'e göre Türkiye bu yılı büyüyerek tamamlayacak.

Fitch'in Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmelerinin ardından, Moodys'den de Türkiye ekonomisine yönelik önemli bir açıklama geldi.

Moody's'den yapılan açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi;

-Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0.2, 2020 ve 2021 yıllarında ise yüzde 3 büyümesi bekleniyor.

-Türkiye'de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor.

-Türkiye'de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili.

-G-20 ekonomilerinin 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 2.6 büyümesi bekleniyor.

Fitch 20 Türk bankasının görünümünü yükseltti
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Fitch'in ardından Moodys'den de flaş açıklama geldi! Türk ekonomisi hızlı bir şekilde toparlandı
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