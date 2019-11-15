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Ekim ayı açıklandı

, Ekim 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Ekim'de 14,9 milyar TL açık verdi. Faiz dışı açık ekimde 8,07 olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak- Ekim'de 100,7 milyar TL açık verdi

AA Haberler
Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 11:25
Ekim ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 65,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 18,9 artışla 80,3 milyar lira oldu.

Ocak-ekim döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 yükselerek 719,2 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,2 artarak 819,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 14,9 milyar lira, ocak-ekim döneminde ise 100,7 milyar lira açık verdi.

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Ekim ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı
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