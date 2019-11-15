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satışlarında sayısı dörtten sekize çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () ardından Ticaret Bakanlığı da perakende işletmelerin basılı ve külçe halinde olmayan satışlarında sayısını 4 yerine 8 olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yaptı.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 15.11.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 09:45
Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı

Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında daha önce 4 ay olan taksitlendirme süresi 8 ayı geçemeyecek.

BDDK de geçen ay kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısını 8'e yükseltmişti.

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Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
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