Dolar/TL yeni haftaya yatay seyirle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,7510'dan satılıyor.

Geçen hafta uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 5,79'un üzerini gören dolar/TL, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler konusundaki iyimserliğin artmasıyla düşüşe geçti ve cuma gününü, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 5,7433'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, 5,7510'dan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,3625'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 7,4340'tan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,10'un hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek, 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.