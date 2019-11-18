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/Daly: Düşük faizleri düşük tutma olanağı veriyor

San Francisco (Merkez Bankası) Başkanı Mary Daly, düxük enflasyonun, ABD Merkez Bankası'na (Fed) faizleri düşük tutma olanağı verdiğini söyledi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:47
Fed/Daly: Düşük enflasyon faizleri düşük tutma olanağı veriyor

Daly, düşük faizlerin de borçlanma maliyetlerini düşük tutarak, daha fazla işçinin işgücü piyasasına çekilmesine destek verdiğini vurguladı.

"Biz şu anda şanslıyız" dişe konuşan Daly, "Politika faizlerini destekleyici düzeylerde tutabiliriz ve ücret, fiyat enflasyonu olarak kendisini göstermesini bekleyerek tam istihdamı bulabiliriz. Cansız enflasyon baskısı sorununu düzeltebilir ve enflasyonu yeniden hedefe döndürebiliriz" dedi.

Sözlerini, "Ücret artışlarının daha fazla hızlanmamasını şaşkınlıkla izliyorum. Eğer, düşük istihdamın ücretleri, mevcut düzeylerinden yukarıya çektiğini göjrmezsek, tam istihdamı sağladığımızı da düşünemem" diye sürdüren Daly, düşük faizlerin finansal piyasalarda maliyetli dengesizlikler yarattığına ilişkin çok az kanıt bulunduğunu da vurguladı.

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Fed/Daly: Düşük enflasyon faizleri düşük tutma olanağı veriyor
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