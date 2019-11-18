Son dakika: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Son dakika haberi: Borsa İstanbul 100 endeksi 106 bini aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 artışla 105.902,43 seviyesi ile açılmıştı. Borsa daha sonra yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 106 bin puanı aştı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu ve ABD Merkez Bankası üyesi Loretta J. Mester'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin önemli direnç, 102.500'ün ise destek konumunda olduğunu kaydetti.