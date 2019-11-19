Dolar/TL sınırlı düşüş eğiliminde

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7340'tan satılıyor.

Dün dolara uluslararası piyasalarda talebinin azalmasıyla 5,7190'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 5,7396'dan tamamladı.

Geçen haftanın son işlem günü başlayan düşüşünü bugüne de taşıyan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında, 5,7340'tan alıcı buluyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 6,3550, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,4345'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1,1070 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,02 azalışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlar olması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini, 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.