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ABD stoklarında artış beklentisi ile düşüşünü sürdürdü

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerindeki ilerlemenin yavaş bulunduğu emtia piyasalarında, düştü. fiyatlarındaki düşüşü, ABD petrol stoklardaki artışlar da destekledi. Gelişmelerle, ABD hafif  yüzde 0.18 düşüşle 56.95 dolara, Brent ham  yüzde 0.19 düşüşle 62.32 dolara geriledi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:40
Petrol fiyatları ABD stoklarında artış beklentisi ile düşüşünü sürdürdü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 62,31 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 62,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,92 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin Çin ile ticaret anlaşmasına yönelik belirsizliğinin etkili olduğu küresel piyasalarda petrol fiyatları yatay seyrine devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,35 ile 62,49 dolar aralığının direnç, 62,21 ile 62,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları ABD stoklarında artış beklentisi ile düşüşünü sürdürdü
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