Uzman isim borsadaki rekoru değerlendirdi! O seviye aşılırsa...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 107 bin bin seviyesini aşarak 1.5 yılın zirvesini gördü. Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık borsadaki rekor seviyeleri A Para canlı yayınında değerlendirdi.

110 BİN SEVİYESİNDE YÜKSELİŞLER OLASI

Murat Barışık, "Geçtiğimiz sene içerisinde de denenmesine rağmen kırılmamıştı. Şu an global risk iştahının artması ve içerideki pozitif hareketlilik ile birlikte endeks yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. 106 bin seviyesinin üzerindeyiz. Bunun üzerinde 107 bin 500 direnç noktasını takip ediyoruz. Bu noktanın kırılması durumunda kısa vadede ana direnç diyeceğimiz 110 bin seviyesinde yükselişler olası" dedi.