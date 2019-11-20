Başkan Erdoğan: 2020 faizin daha da düştüğü bir yıl olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında, "2020 faizin daha da düştüğü yıl olacak. Gelin yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum. Gel yatırım yap, Bankalarımızın kapıları sizlere açık" dedi.

2020 FAİZİN DAHA DÜŞTÜĞÜ YIL OLACAK

2020 faizin daha da düştüğü yıl olacak. Gelin yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum. Gel yatırım yap… Bankalarımızın kapıları sizlere açık Kendi parana dön ve kendi paranı kullanmaktan çekinme. Milli para ile adım atma dönemine döndük, bunu başarı ile yürütmek durumundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Yatırımcımıza sesleniyorum, endişe etmeyin. Lütfen kendi alanınızda yatırım yapmaya devam edin. Demokrasi ve hukuk devletimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızdan asla taviz vermiyoruz.