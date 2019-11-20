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boru hattına gaz verilmeye başlandı

’nın devlet petrol şirketi Gazprom, boru hattının 2 hattına gaz verilmeye başlandığını ve dolum yapıldığını açıkladı.

İHA Haberler
Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 09:44
Türk Akımı boru hattına gaz verilmeye başlandı

Türk Akımı boru hattının 2 hattına gaz verilmeye başlandığını açıklayan Gazprom, Türk Akımı projesiyle ilgili resmi açıklamasında, "Programa uygun olarak açılışı 2019'un sonuna kadar yapılması gereken Türk Akım doğal gaz boru hattının işletmeye alınması öncesinde gerekli devreye alma faaliyetleri tamamlanma aşamasında. Şu anda, Anapa'nın yakınındaki kıyı tesislerinden Türkiye kıyı şeridindeki Kıyıköy alım terminaline kadar her iki kol gazla doldurulmuş durumda. Aynı zamanda Türkiye'deki alım terminalinde devreye alma çalışmaları da sona ermek üzere" ifadeleri kullanıldı.

YIL SONUNA KADAR DEVREYE ALINMASI PLANLANIYOR

Türk Akımı projesi her biri 15.75 milyar metreküp doğal gaz kapasitesine sahip olurken birbirine paralel olarak 2 ayrı hat döşeniyor. Bu hatlardan biri Türkiye'ye doğrudan gaz sevkiyatı gerçekleştirecek diğeri ise Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki ülkelere gaz sevk edecek. Türk Akımı doğal gaz boru hattının yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor.

TürkAkım dünyadaki en büyük enerji altyapı projelerinden biri
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Türk Akımı boru hattına gaz verilmeye başlandı
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