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Altının kilogramı 269 bin 820 liraya yükseldi

Borsa ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin 820 liraya yükseldi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 22.11.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 17:24
Altının kilogramı 269 bin 820 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 268 bin 750 lira, en yüksek 269 bin 820 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 269 bin 820 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 408 milyon 732 bin 432,79 lira, işlem miktarı ise 1.524,44 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 409 milyon 987 bin 182,30 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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Altının kilogramı 269 bin 820 liraya yükseldi
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