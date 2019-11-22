Dolar/TL 5,70 seviyelerinde seyrediyor

Dolar/TL, güne önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde başlamasının ardından 5,7010'dan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanırken, Türk lirası pozitif ayrışan ülke para birimlerinin başında geldi. Dün dolar/TL 5,6825'e kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 0,05 artışla 5,6998'den tamamladı.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

Dolar/TL, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,7010'dan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,3140, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 7,3695'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1070, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD'nin Çin ve Hong Kong konularındaki açıklamaları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ECB tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

Özellikle Almanya'nın 3. çeyrek büyümesi ile ABD ve Avrupa'da imalat sanayi PMI verilerinin de takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlar olması durumunda 5,65 seviyesinin gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 5,7550'nin direnç konumunda bulunacağını dile getirdi.