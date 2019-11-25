Bakan Pakdemirli’den üreticilere 320 milyon liralık hibe müjdesi

Bakan Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD- II 8. Başvuru Çağrısının Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Pakdemirli burada gerçekleştirdiği konuşmasında, kırsal kalkınmayı çok önemsediğine işaret ederek, "Tarımın, gıdanın, hayvancılığın, suyun ve ormanın olduğu bir Bakanlıkta, 'kırsal' bizim buluşma noktamızdır. Kırsal, kalkınmanın altın anahtarıdır. Kırsal; üretimin doğduğu, sürdüğü ve yayıldığı coğrafyadır. Kırsal; üretimin değere, değerlerin gelire dönüştü yerdir. İşte bizler de Bakanlık olarak, Türkiye'ye güç katan bu dinamoyu, daha çok üretime, daha çok istihdama çevirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

TARIMSAL İHRACAT 18 MİLYAR DOLAR

Kırsal kalkınma için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Ülkemize binlerce modern tesis kazandırdık. Yüz binlerce kişiye istihdam oluşturduk. 20-30 yıl önce derme-çatma yerlerde yapılan üretimler, bugün modern, Avrupa Birliği standartlarındaki tesislerde yapılıyor. Dün karın tokluğuna işletilen tesisler, bugün kalkınma temelinde istihdam ve ihracat hedefiyle büyüyor. Tarımsal ihracatımız, 3 milyar dolardan 18 milyar dolara çıktı ise nedeni budur" şeklinde konuştu.

PAKDEMİRLİ'DEN, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ'NDE TURUNCU KRAVAT

Bugünün "25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olduğunu hatırlatan Pakdemirli, bugün dolayısıyla taktığı turuncu kravata dikkat çekerek, "Ben de bu konuda kadınlarımızdan yana olan tavrımızı, onlara olan desteğimizi ve duruşumuzu bir kez daha ortaya koymak istiyorum. Kadın ve gençlerimize pozitif ayrımcılık yapıyor, kırsal turizm, el sanatları gibi tarım dışı alanlara da destek sağlıyoruz. Tabi bu arada kadın çiftçilerimizi, kadın girişimcilerimizi ne denli önemsediğimi burada uzun uzun anlatmama gerek yoktur" ifadelerini kullandı.

8. BAŞVURU ÇAĞRISINDA 5 SEKTÖRE DESTEK

Pakdemirli, üreticilere yeni bir hibe paketi müjdesi vermek istediğini belirterek, "IPARD-II kapsamında, işleme ve pazarlama sektörlerinde, 50 milyon euro, yani 320 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz. Bu yeni hibe paketinde, makine ve ekipman alımı ile yenilenebilir enerji ekipmanlarını, yani modernizasyonu destekleyeceğiz. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörüne, süt toplama merkezlerine, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhanelere, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarına destek sağlayacağız" ifadelerini kaydetti.

Pakdemirli, sektöre göre değişmekle birlikte yatırımların 8 milyon lira ila 20 milyon liralık kısmına kadar destek sağlayacaklarını kaydetti. Öte yandan, IPARD yatırımlarında vergi muafiyeti söz konusu olduğunun altını çizen Pakdemirli, bu muafiyetin, yatırıma dolaylı olarak katkı sağladığını söyledi.

IPARD'A YENİ MAKİNE VE EKİPMANLAR DAHİL EDİLDİ

Çağrı kapsamında yatırımcılara iki müjde vermek istediğini aktaran Pakdemirli, "Süt ürünlerinin, işlenmiş et ürünlerinin, meyve-sebze ve su ürünlerinin soğuk zincirde taşınacağı frigorifik araçları, süt işleme tesisleri için süt tankerlerini, süt toplama merkezlerinde, soğutma tanklı süt toplama araçlarını, meyve-sebze ürünlerinde, şoklama ve ürün dondurma sistemlerini de destek kapsamına aldık. Meyve ve sebze ürünlerinin kurutulması yatırımları, daha önce sadece narenciye ve sert kabuklu ürünleri kapsıyordu. Şimdi tüm meyve ve sebze ürünlerini kurutma yatırımlarına dahil ettik. Süt işleme tesisleri ve süt toplama merkezi yatırımlarında günlük en fazla 70 ton süt işleme ve toplama sınırı vardı. Şimdi bu sınırı da kaldırdık" dedi.

6. BAŞVURU ÇAĞRISININ BÜTÇESİ ARTIRILDI

Pakdemirli, 6. başvuru çağrısı için de bir gelişmeyi paylaşmak istediğini söyleyerek, "8 Mayıs'ta çıktığımız IPARD-II 6. Başvuru çağrısının toplam bütçesi 60 milyon euro idi. Ama 3,5 katı kadar, yani 200 milyon euroluk proje başvurusu geldi. IPARD kapsamında ilk defa bir çağrının bütçesini artırdık. 60 milyon euroluk bütçeyi, 130 milyon euroya, yani 830 milyon liraya çıkardık. Böylece 6. Çağrıda proje değerlendirmeleri sonunda, uygun projelerin büyük bir kısmını desteklemeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys, TKDK Başkanı Hakan Kalender ve çok sayıda yatırımcı katıldı.