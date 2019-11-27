Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

ILIMLI BİR TOPARLANMA GERÇEKLEŞTİ

2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programnda belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya gelindi. Bankacılık sektörünün riskleri rahatlıkla yönetilebilecek seviyede. Ekonomik aktivitede 2019 yılının ilk yarısında ılımlı bir toparlanma gerçekleşti

FİNANSAL PİYASALAR NORMALLEŞTİ

Finansal saldırılara zamanında yapılan müdahalenin ardından finansal piyasalar normalleşti. Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranları ve güven endekslerindeki iyileşme toparlanma sürecini desteklemektedir.

SEBZE VE MEYVE FİYATLARINDAKİ MANİPÜLASYONLAR ANLIK İZLENEBİLECEK

Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak.2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor Hal Kayıt Sistemi, e-belge uygulamalarına entegre edilecek. Böylece sebze-meyve fiyatlarındaki manipülasyonlar anlık izlenebilecek

ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ MÜJDESİ

Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz. Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor. Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı