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ABD'de stokların artmasıyla düştü

, ABD'de stoklarının arttığını gösteren verinin ardından düştü. Gelişmeler etkisiyle , yüzde 0.31 düşüşle 64.07 dolardan, ABD hafif ham yüzde 0.29 düşüşle 58.24 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 63,17 ile 63,25 dolar aralığının direnç, 63,03 ile 63,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 10:26
Petrol fiyatları ABD'de stokların artmasıyla düştü

Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının arttığını gösteren özel sektör raporunun ABD ile Çin arasında sınırlı ticaret anlaşmasının imzalanmasının yakın olduğuna ilişkin iyimserliğe ağır basması sonrası son üç günde ilk kez düştü.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 63,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,23 dolardan alıcı buldu.

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Gelecek hafta Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında OPEC ve Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasını Haziran 2020'ye kadar uzatabilme olasılığı petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin'in henüz ticaret anlaşması yapamaması ise küresel ekonomik büyümeyi ve dünya genelinde petrol talebini olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,17 ile 63,25 dolar aralığının direnç, 63,03 ile 63,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları ABD'de stokların artmasıyla düştü
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