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Son Dakika: arttı!

Son dakika haberi... Ekim ayında 89,8 iken, Kasım ayında %1,7 oranında artarak 91,3 oldu.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 10:15
Son Dakika: Ekonomik güven endeksi arttı!

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 89,8 iken, Kasım ayında %1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,9 değerine, reel kesim güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 91,3 değerine yükseldi. Kasım ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 63,9 değerine geriledi.

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Son Dakika: Ekonomik güven endeksi arttı!
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