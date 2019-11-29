Bakan Albayrak duyurdu: Yerli reyting şirketimiz kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ilk reyting şirketi kuruldu! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun." dedi.

Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu.



Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun. https://t.co/bM5tZt4k5W — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 29, 2019