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Bakan Albayrak duyurdu: Yerli reyting şirketimiz kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanı , "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 16:30
Bakan Albayrak duyurdu: Yerli reyting şirketimiz kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu." açıklamasında bulundu.

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Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun." dedi.

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Bakan Albayrak duyurdu: Yerli reyting şirketimiz kuruldu
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