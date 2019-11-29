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Başkan Yardımcısı Oktay duyurdu! Tam 518 milyon dolar...

Başkan Yardımcısı , ""Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır." dedi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 11:53
Başkan Yardımcısı Oktay duyurdu! Tam 518 milyon dolar...

Başkan Yardımcısı Oktay, "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur." dedi.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

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2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır

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Başkan Yardımcısı Oktay duyurdu! Tam 518 milyon dolar...
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