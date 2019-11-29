Başkan Yardımcısı Oktay duyurdu! Tam 518 milyon dolar...

Başkan Yardımcısı Oktay, "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur." dedi.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir

2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir

2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır