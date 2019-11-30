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Gıda Komitesi toplantısı gerçekleşti! Enflasyon ile mücadelede...

Gıda Komitesi toplantısı gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı toplantıyla ilgili olarak, "Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.’nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 30.11.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 14:12
Gıda Komitesi toplantısı gerçekleşti! Enflasyon ile mücadelede...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gıda Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Albayrak, "Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve Girdi Finansman Sistemi başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık." açıklamasında bulundu.

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Gıda Komitesi toplantısı gerçekleşti! Enflasyon ile mücadelede...
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