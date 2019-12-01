Bankalardan tarihi ekim ayı karı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk bankacılık sektörünün ocak-eylül döneminde 36 milyar 152 lira olan net dönem karı, ekim sonu itibarıyla 41 milyar 300 milyon liraya ulaştı. Bu da sektörün ekimde 5 milyar 148 milyon liralık net dönem karı elde ettiğini ortaya koydu. Böylece bankalar, tarihin en yüksek ekim ayı karını hanelerine yazdı. Bankaların ekim karı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 artış gösterdi.

Bankacılık sektörü, geçen yılın ekim ayında 4 milyar 569 milyon lira, 2017'nin aynı ayında da 3 milyar 979 milyon lira kar elde etmişti.

Öte yandan, bankaların 2018'in ocak-ekim dönemindeki 45 milyar 892 milyon liralık net karının bu yılın aynı döneminde 41 milyar 300 milyon liraya gerilemesi, sektörün 10 aylık karının yüzde 10 azaldığına işaret etti.