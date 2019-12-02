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Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! 40 milyar TL'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından "İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL’ye ulaştı." dedi.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 15:27
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! 40 milyar TL'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı değerlendirmede;

"İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL'ye ulaştı. Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar TL oldu." dedi.

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Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! 40 milyar TL'ye ulaştı
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