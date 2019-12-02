Dolar/TL dalgalı seyrediyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,7410'dan işlem görüyor.

Cuma günü 5,74-5,77 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,7492'den tamamladı.

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Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5,7410'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6,3290'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 7,4190'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1017 seviyesinde, dolar endeksi yatay seyirle 98,311 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, dolar kurundaki gerilemede, beklentilere yakın gelen büyüme verisi ile birlikte tekrar yükselişe geçen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin etkili olduğunu söyledi.

Bugün Avro Bölgesi, Almanya ve ABD'de imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve İngiltere'de başlayacak NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.