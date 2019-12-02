"İhracat hedefimiz olan 226 milyar doları aşacağız"

TİM, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin, açıkladığı Kasım ayı geçici dış ticaret verilerine göre ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre 16 milyar 214 milyon dolar oldu. Yılın ilk 11 ayında ise ihracat yüzde 1.8 artış ile 165 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da 180 milyar dolara ulaştı.



Türkiye ihracatçılarının tüm güçleriyle, tam performansla yürüttükleri çalışmaların küresel ortalamanın üzerinde bir ihracat tablosu oluşturduğunu ve bundan son derece gurur duyduğunu söyleyen Gülle, "Ülkemizin ihracat performansı, rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında, başarılı ivmesi ile öne çıkıyor. 2019 yılı ilk dokuz aylık ihracat verisini açıklayan ülkelerden Güney Kore'nin ihracatı yüzde 9.8 düşmüş durumda. Birleşik Krallık'ta ise azalma yüzde 6.5, Almanya'da yüzde 5.2, Rusya'da da düşüş yüzde 4.6 olurken, Japonya'da yüzde 4.5, ABD'de ise yüzde 1.2 düşüş var. Dünya devi Çin'in ihracatı yüzde 0.1 düşmüş durumda. Türkiye'nin ihracatı ilk dokuz ayda yüzde 2.6 arttı" dedi.



Türkiye'nin ihracat ailesinin hız kesmeden büyümeye devam ettiğini söyleyen Gülle, 2019 yılında 85 bine ulaşan mal ihracatçı ve 5 bin seviyesindeki hizmet ihracatçısı ile ticaret diplomasisinin sahada 90 bin kişiye ulaştığını ekledi.



Türkiye gibi yükselen gelişmekte olan ekonomiler ile küresel ekonomik-politikte çok sesli bir dönemin gerekliliğine ısrarla vurgu yapıldığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti: "Dünya gündemi ticaret savaşlarıyla, terörle, sokak olaylarıyla, istikrarsızlıklarla meşgulken, biz bugün Avrupa ile Asya'yı TANAP ile birbirine bağlayarak çağımızın önemli projelerine Türkiye olarak imza atıyoruz.



"Yapmış olduğumuz ticaret anlaşmalarında, enerji alanındaki anlaşmalarda, yatırımlarda ve politika adımlarımızda çok yönlülüğü net bir şekilde görüyoruz. Çin'in 'Kuşak Yol Projesi'nde; bölgemizin içerisinde bulunduğu Orta Koridor, en stratejik konumların başında geliyor. Yapılan altyapı yatırımları, transit ticarette de geleceğin vazgeçilmez bir üssü haline geleceğimize işaret ediyor."



Kasım ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları söyledi: Öncelikle, Firma özelinde bakıldığında, Kasım ayı içerisinde toplam 40 bin 677 firmamız ihracat gerçekleştirdi."



Kasım ayının lideri, 2.7 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1.8 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve 1.5 milyar dolar ihracat ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Kasım ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 447 artışla 162 milyon dolar ihracat gerçekleştiren gemi ve yat, yüzde 57 artışla 360 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık ile yüzde 48 artışla 265 milyon dolara ulaşan fındık sektörü oldu.



Kasım ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 210 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 105'ine ihracat artarken 70 ülkede artış yüzde 10'un, 32 ülkede ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1.5 milyar dolar ile Almanya, 1.1 milyar dolar ile Irak ve 948 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu.



Kasım ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen Gülle, "Öncelikle, kasım ayında ihracat ailemize 1545 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Firma özelinde bakıldığında, kasım ayı içerisinde toplam 40 bin 677 firmamız ihracat gerçekleştirdi" dedi.



Kasım ayında 210 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı. Bu ülkelerin 105'ine ihracat artarken 70 ülkede artış yüzde 10'un, 32 ülkede ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke ise 1.5 milyar dolar ile Almanya, 1.1 milyar dolar ile Irak ve 948 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48.4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66.4 olarak gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı kasımda yüzde 47.5 oldu.



İllerin ihracatına bakıldığında; kasım ayında 41 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk üç il sırasıyla; 6.1 milyar dolarla İstanbul, 1.4 milyar dolarla Bursa ve 1.3 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 2030 artışla 88 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 504 artışla 96 milyon dolara ulaşan Çorum ve yüzde 103 artışla 35 milyon dolar ihracat yapan Giresun'da oldu. Yalova'da Gemi ve Yat, Çorum'da Mücevher ve Giresun'da Fındık sektörleri kasım ayında olağanüstü bir performans sergiledi.



Ay boyunca 176 ülkeye ihracatta lira kullanıldı, toplam rakam 5.3 milyar lira oldu. Kasım ayında beyannamelerinde lirayı tercih eden firma sayısı 7 bin 190 oldu.



Miktar bazında ihracatta ise kasımda yüzde 6.8 artışla 13 milyon tona, yılın ilk 11 ayında yüzde 16.5 artışla 134 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, kasım ayında Euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 193 milyon dolar olurken, yılın ilk 11 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 4.4 milyar dolar oldu.

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