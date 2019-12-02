Ne dolar ne de altın! İşte Kasım ayının getiri şampiyonu

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinden gelen olumlu haber akışı, Brexit belirsizliğinin ortadan kalkması ve azalan jeopolitik riskler, küresel pay piyasalarını kasımda yukarı yönlü destekledi.

Küresel bazda pay piyasaları kasımda değer kazanırken, BIST 100 endeksi de aylık bazda yüzde 8,6 yükselerek 106.903 puan oldu. Böylece BIST 100 endeksi, Mart 2018'den bu yana en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 37,38'le bilişim, tek kaybettiren ise yüzde 0,16'yla ticaret oldu. Bankacılık endeksi yüzde 10,33 ve holding endeksi yüzde 8,37 değer kazandı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay gerçekleştirdiği görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu yansıdığını, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım söyleminden vazgeçmesi ile BIST 100 endeksinin 108.142 ile son 19 ayın zirvesini gördüğünü belirtti.

Endeksteki yükselişte jeopolitik risklerdeki azalmanın yanı sıra teknik açıdan Türk varlıklarının cazip fiyatlarda bulunmasının da etkili olduğunu ifade eden analistler, bugün İngiltere'de başlayacak ve 4 Aralık'a kadar devam edecek NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber ve açıklamaların yerel varlıklar üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.