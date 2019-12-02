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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomiye güven artıyor

Sanayi ve , "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 2.12.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 12:37
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomiye güven artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyümenin yakalandığını kaydetti.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İç talepteki canlanmayla GSYH'de 3'üncü çeyrekte yüzde 0,9'luk büyüme yakalandığını belirten Varank, "Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı!

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomiye güven artıyor
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