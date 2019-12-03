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'de ekimde yükseldi

'nde () (), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 3.12.2019 15:43
AB'de ÜFE ekimde yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. ÜFE, 2018'in ekim ayına göre ise yüzde 1,9 düştü.

AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,6 geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 2,3 ile Belçika, yüzde 0,9 ile Hollanda ve yüzde 0,5 ile Danimarka ve İspanya'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 2 ile Yunanistan, yüzde 0,7 ile Estonya ve yüzde 0,6 ile Letonya'da ölçüldü.

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AB'de ÜFE ekimde yükseldi
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