Altın fiyatları "tarife" haberleri ile yatay seyrediyor

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini küresel ticaret gerilimine ilişkin artan endişelere ve beklenenden daha iyi çıkan ekonomik verilere çevirmesi ile birlikte fazla değişmedi.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 270,3 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın 270,3 lira, çeyrek altın 441 lira ve Cumhuriyet altını 1.804 liradan işlem görüyor

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Gram altın, dün dolar kuru ve ons altındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 270,2 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 270,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını da 1.804 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda yatay seyirle 1.463 dolar seviyesinde seyrediyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmelerle birlikte, ABD'nin Fransa'ya haksız dijital vergi gerekçesiyle tarife uygulayabileceğine yönelik haberlerin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Yurt içinde açıklanan enflasyon verisi sonrası veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi verileri ve İngiltere'de devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti.