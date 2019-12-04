Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz indirimi olacak mı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 12 Aralık'ta toplanacak. Piyasalar da heyecanla bu toplantıdan çıkacak faiz kararını beklemeye başladı.

Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir faiz indirimi geleceği tahmininde bulunuyor. Ancak küresel piyasalarda etkili olan belirsizliklerin de etkisiyle faizlerin sabit tutulabileceği de tahminler arasında.

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, A Para'da yaptığı açıklamada, küresel çaptaki gelişmeler düşünüldüğünde Merkez Bankası'ndan bu toplantıda bir faiz inidirimi beklemenin doğru olmayacağını belirtti. Küresel konjonktürün de sürekli değiştiğine dikkat çeken Atılal, bu ortamda faiz kararı için tahmin yapmanın oldukça zorlaştığına dikkat çekti.