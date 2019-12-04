Haberler > Haberler Haberleri > Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz indirimi olacak mı?

Gözler 'nda! olacak mı?

Piyasalar merakla 'nın için bekliyor. Peki Merkez Bankası yapacak mı? Araştırma Bölüm Başkanı A Para'da yorumladı

Giriş Tarihi: 4.12.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 16:35

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 12 Aralık'ta toplanacak. Piyasalar da heyecanla bu toplantıdan çıkacak faiz kararını beklemeye başladı.

Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık bir faiz indirimi geleceği tahmininde bulunuyor. Ancak küresel piyasalarda etkili olan belirsizliklerin de etkisiyle faizlerin sabit tutulabileceği de tahminler arasında.

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, A Para'da yaptığı açıklamada, küresel çaptaki gelişmeler düşünüldüğünde Merkez Bankası'ndan bu toplantıda bir faiz inidirimi beklemenin doğru olmayacağını belirtti. Küresel konjonktürün de sürekli değiştiğine dikkat çeken Atılal, bu ortamda faiz kararı için tahmin yapmanın oldukça zorlaştığına dikkat çekti.

TCMB'nin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz indirimi olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN