Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Para Sohbetleri'ne konuk oldu

Türkiye'nın ilk yerli ve milli ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği "Para Sohbetleri"ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuk oldu. İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya iş adamları, medya temsilcileri ve birçok üst düzey yönetici katıldı.

Bakan Ersoy konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü ekonomi kanalı @apara_tv'nin düzenlediği "Para Sohbetleri"nde iş dünyamızın değerli temsilcileriyle bir araya geldik. Turizm sektörümüz ile kültürel mirasımıza yönelik çalışmalarımızı ve hedeflerimizi anlattık. APara Tv ailesine ve @ozlemdoganer'e teşekkür ederim." dedi.

Güçlü ekonomi kanalı @apara_tv'nin düzenlediği "Para Sohbetleri"nde iş dünyamızın değerli temsilcileriyle bir araya geldik. Turizm sektörümüz ile kültürel mirasımıza yönelik çalışmalarımızı ve hedeflerimizi anlattık.

APara Tv ailesine ve @ozlemdoganer'e teşekkür ederim. pic.twitter.com/5FiZxJN7II — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) 3 Aralık 2019