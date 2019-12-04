Haberler > Haberler Haberleri > Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Para Sohbetleri'ne konuk oldu

Kültür ve ''ne konuk oldu

Kültür ve A Para'nın düzenlediği ''ne konuk oldu.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 09:57
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Para Sohbetleri'ne konuk oldu

Türkiye'nın ilk yerli ve milli ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği "Para Sohbetleri"ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuk oldu. İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya iş adamları, medya temsilcileri ve birçok üst düzey yönetici katıldı.

Bakan Ersoy konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü ekonomi kanalı @apara_tv'nin düzenlediği "Para Sohbetleri"nde iş dünyamızın değerli temsilcileriyle bir araya geldik. Turizm sektörümüz ile kültürel mirasımıza yönelik çalışmalarımızı ve hedeflerimizi anlattık. APara Tv ailesine ve @ozlemdoganer'e teşekkür ederim." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Para Sohbetleri'ne konuk oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN